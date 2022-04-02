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Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek

Meteoroloji Uzmanı Abdullah Macit, Afrika kaynaklı toz taşınımının pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini bildirdi. Rüzgar kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkacağını söyleyen Macit, "Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek" dedi.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 09:29

Çöl tozları yarın akşamdan itibaren yurdu terk edecek

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Genel Müdürlüğünce, 30-31 Mart'ta Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımına ilişkin uyarıda bulunuldu.

Kuzey Afrika üzerindeki alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile 'nin batı kesimlerinde, özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımları görüldü.

KUVVETLİ RÜZGARLAR HAFTA SONU DEVAM EDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlügünde görevli Meteoroloji Uzmanı Macit, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, kuvvetli rüzgarların Marmara, Ege, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de etkisini hafta sonu da devam ettireceğini söyledi.

Macit, "Rüzgarların kuvvetinin pazar günü 90 kilometreye kadar çıkmasını bekliyoruz. Pazar günü akşam saatlerinden itibaren rüzgarla beraber toz taşınımı da etkisini yitirecek." dedi.

Macit, toz taşınımı nedeniyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklindeki yağış gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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