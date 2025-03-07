Çöl tozu geliyor: KOAH ve astım hastaları dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; Suriye'den Türkiye'ye toz taşınımı geliyor.



Suriye üzerinden gelen toz taşınımı, Akdeniz Bölgesi'nin doğusu ve Güneydoğu'da etkili olacak. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde toz taşınımının 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.



Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, hava kalitesinde azalma, görüş mesafesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve beraberinde bazı sağlık problemlerine de yol açan toz taşınımı ile ilgili uyarılarda bulundu.



"AKCİĞER HASTALARI ÇOK SIKINTI YAŞIYOR"



Çöl tozu olarak da adlandırılan doğa olayının insan sağlığı üzerindeki etkilerini değerlendiren Özlü, özellikle KOAH ve astım hastalarının bu hava olayından olumsuz etkilendiği belirtti.



"Şu anda ülkemizde Suriye'den gelen bir toz bulutu var. Bunun birkaç gün ülkemizde kalacağını biliyoruz." diye konuşan Özlü, "Meteoroloji'nin verdiğini bilgilere göre; özellikle Güneydoğu Anadolu ve Doğu Akdeniz Bölgesi illerinde etkili olacağını söylüyorlar. Daha çok Orta Doğu'dan, çöllerden, Arabistan'dan gelen, bazen de Afrika'dan gelen tozlarla karşılaşıyoruz. Bunlar atmosferde taşınıyor ve hava hareketleri ile üzerimizde kalıyorlar. Birkaç gün kalıp gidiyorlar ama bu sağlık açısından önemli riskler taşıyor." dedi.



Akciğer hastalarının bu konuda çok sıkıncı yaşadıklarından bahseden Özlü, "Astım, KOAH, akciğer sertleşmesi gibi kronik akciğer hastalığı olan hastalarımız bu tozlu havayı hemen fark ediyor." diye konuştu.