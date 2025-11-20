Çöl tozu ve sis uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) verilerine göre bugün Edremit Körfezi ile Muğla'nın batı çevrelerinde hafif sağanak yağış görülecek. Yurdun diğer bölgelerinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının biraz artarak yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Lodosla birlikte gelen çöl tozu nedeniyle bir çok bölgede hava puslu olacak. İç ve doğu bölgelerde yer yer sis görüleceği de tahmin ediliyor.