Comanchero (Komançero) ne demek?

Komançerolar (Comanchero), New Mexico'nun kuzey ve orta kesimlerinde yaşayan 18. ve 19. yüzyıl tüccarlarından oluşan bir gruptu . Kuzeydoğu New Mexico, Batı Teksas ve Kuzey Amerika'nın güney ovalarının diğer bölgelerindeki göçebe Great Plains Kızılderili kabileleriyle ticaret yaparak geçimlerini sağlıyorlardı.



"Komançeros" adı , topraklarında ticaret yaptıkları Komançi kabilesinden gelmektedir. Komançiler'den mamul mallar (alet ve kumaş), un, tütün ve ekmek karşılığında deri, hayvan ve köle ticareti yapıyorlardı.

COMANCHEROLARIN GEÇMİŞİ

İspanyolların atlarıyla birlikte Güneybatı Amerika'ya gelmesi, 1540'larda başlayan ilk keşifler ve 1590'ların sonlarında kalıcı yerleşimle sonuçlanana kadar, Komançiler olarak bilinen insanlar Güney Yüksek Ovalarında yaşamıyordu. Bir Şoşoni halkı olan Komançiler , 18. yüzyılın başlarında, büyük ölçüde 1680 Pueblo İsyanı'ndan sonra elde edilen damızlık at stoklarının bir sonucu olarak Kuzey'den göç etmiş ve ayrı ve farklı bir kabile olarak ortaya çıkmıştır.