“Comanchero” operasyonunda 18 kişi tutuklandı

İstanbul polisinin operasyonuyla çökertilen uluslararası silahlı suç örgütü “Comanchero”ya üye olma suçlamasıyla gözaltına alınan 18 kişi tutuklandı. Operasyonda gözaltına alınan 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“Comanchero” operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Uluslararası silahlı suç örgütü “Comanchero”ya yönelik operasyonda 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, silahlı organize suç örgütü Comanchero’ya “suç işlemek için örgüt kurma”, “kurulan örgüte üye olmak”, “uluslararası uyuşturucu madde ticareti”, “suçtan elde edilen malvarlığını aklamak” suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.

18 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 18’i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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