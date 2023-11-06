“Comanchero” operasyonunda 18 kişi tutuklandı

Uluslararası silahlı suç örgütü “Comanchero”ya yönelik operasyonda 18 kişi hakkında tutuklama kararı verildi.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, silahlı organize suç örgütü Comanchero’ya “suç işlemek için örgüt kurma”, “kurulan örgüte üye olmak”, “uluslararası uyuşturucu madde ticareti”, “suçtan elde edilen malvarlığını aklamak” suçlamalarıyla gerçekleştirilen operasyonda 40 kişi gözaltına alınmıştı.



18 KİŞİ TUTUKLANDI



Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.



Burada savcılığa ifade veren şüphelilerden 18’i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



22 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.