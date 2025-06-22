Çöp aracından düşen işçi, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti
Aydın'ın Çine ilçesinde çöp aracının kasasından düşerek ağır yaralanan belediye temizlik işçisi Hasan Dok, tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti.
Aydın Çine'nin Kahraman Mahallesi'nde 11 Haziran'da meydana gelen olayda, ilçe belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Dok (46), Murat Yüksel’in kullandığı çöp aracından dengesini kaybederek düştü.
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Hasan Dok, yoğun bakıma alındı.
Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren Dok, bugün hayatını kaybetti.
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