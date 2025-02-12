Çöp atma bahanesiyle gelip köpeğini bırakıp kaçtı
Zonguldak'ta Yeni Mahalle'de bir kişi önce aracının bagajından aldığı çöpü konteynere atıp ardından araçta bulunan köpeğini sokağa bırakıp gitti. Bir mahalle sakini ise yavru köpeği sahiplendi.
Yeni Mahalle Muhtar Ziya Üzgül Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracıyla geldi.
Ardından aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynere attı. Daha sonra da aracının kapısını açarak köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti. Sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek aracın ardından koşsa da yetişemedi ve diğer köpeklerin saldırısına uğradı.
Köpek seslerine sokağa koşan bir mahalleli, yavru köpeği alarak evine getirdi. Bunun üzerine komşuları Zeynep Tirgin de köpeği sahiplendi.
Gazetecilere köpeğe ömür boyu bakacağını söyleyen Zeynep Tirgin, "Şahsın bir arabayla atmış. Bende aldım sahiplendim. Ömür boyu bakacağım artık ona. Sahibi de gelse daha alamaz." dedi.
- Etiketler :
- Haberler -
- Haberler
- Türkiye
- Zonguldak
- Köpek