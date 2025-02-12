Çöp atma bahanesiyle gelip köpeğini bırakıp kaçtı

Yeni Mahalle Muhtar Ziya Üzgül Sokak'ta kimliği öğrenilemeyen bir kişi aracıyla geldi.



Ardından aracının bagajından çıkardığı çöpü konteynere attı. Daha sonra da aracının kapısını açarak köpeğini çöpün yanına bırakıp gitti. Sahibinin sokaktan uzaklaştığını fark eden köpek aracın ardından koşsa da yetişemedi ve diğer köpeklerin saldırısına uğradı.

