Çöp atmak isterken canından oldu

Karasu ilçesinde, Sakarya'nın karasu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, gece yarısı Aşağı Aziziye Mahallesi Doğu Karadeniz Caddesi'nde meydana geldi.

Yol kenarındaki işletmede çalışan 50 yaşındaki Selime Şinas, çöp atmak için yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada, çok hızlı olduğu iddia edilen bir otomobilin çarpması sonucu savruldu.

Kazada Şinas ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü kaçtı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Selime Şinas'ın hayatını kaybettiğini belirlendi.

SÜRÜCÜ TESLİM OLDU

Polisin yaptığı çalışmalarda, kazaya karışan otomobili kullandığı tespit edilen kişinin Karasu'da avukatlık yapan Ö.A. olduğu belirlendi.

Ö.A., kazadan kısa süre sonra Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu.