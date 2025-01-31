Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

Adana'da katı atık bertaraf tesisinde çöp ayrıştırma işlemi yapan işçiler, erkek bebek cesedi buldu.

Çöp ayrıştırırken bebek cesedi bulundu

Sarıçam ilçesindeki katı atık bertaraf tesisi işçileri, çöp ayrıştırma işlemi sırasında yeni doğmuş erkek cesedi buldu.

İhbarla tesise Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi. İncelemenin ardından bebeğin cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAMYONLA BIRAKILMIŞ

Bebeğin çöp konteynerine bırakıldığı, kamyonla tesise götürüldüğü tespit edildi.

Ekipler, bebeğin ailesi ve çöp konteynerine bırakıldığında ölü olup, olmadığının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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