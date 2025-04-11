Çöp ayrıştırma makinesinde feci son

Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde makineye sıkışan Soner Altun, feci şekilde yaşamını yitirdi. Altun'un ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

Çöp ayrıştırma makinesinde feci son

'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan Soner Altun, yaşamını yitirdi.

Olay, Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Soner Altun isimli , çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı.

Çöp ayrıştırma makinesinde feci son - 1

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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