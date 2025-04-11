Çöp ayrıştırma makinesinde feci son

Edinilen bilgiye göre, Soner Altun isimli işçi , çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı.

Ordu 'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan Soner Altun, yaşamını yitirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.