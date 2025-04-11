Çöp ayrıştırma makinesinde feci son
Ordu'da çöp ayrıştırma tesisinde makineye sıkışan Soner Altun, feci şekilde yaşamını yitirdi. Altun'un ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.
Ordu'da çöp ayrıştırma makinesine sıkışan Soner Altun, yaşamını yitirdi.
Olay, Altınordu ilçesinde bulunan çöp ayrıştırma tesisinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Soner Altun isimli işçi, çalışma esnasında kendisini iş makinesine kaptırdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından Altun'un olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.
Altun'un, Ünye ilçesinin Yenikent Mahallesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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