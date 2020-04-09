Çöp dökerken silahlı saldırıya uğradı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki evinden çöp dökmek için dışarı çıkan Aysel A., yanına otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı.



Saldırganlar olay yerinden kaçarken silah seslerini duyan ve kadının yaralandığını gören çevredekiler, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralı kadın, Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Polis, yaptığı çalışmada 12 boş kovan buldu.



Saldırıda kullanılan otomobilin plakasını tespit eden ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.