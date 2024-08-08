Çöp dolu ev ve çevresinden 3 kamyon çöp çıktı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evden kötü kokular geldiği yönünde yapılan şikayetler üzerine çöp biriktirildiği belirlenen ev ve çevresinden 3 kamyon dolusu çöp çıkarıldı.

Çöp dolu ev ve çevresinden 3 kamyon çöp çıktı

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesinde bir evden kötü kokular yayılarak çevre sağlığını tehdit ettiği yönünde vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine evde biriken çöplerin boşaltılması için harekete geçti.

Temizlik ve Fen işleri Müdürlüğü’nün de personel ve iş makinesi ile destek verdiği, zabıta ve polis ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmada evin içi ve çevresinde uzun süredir birikmiş olan 3 kamyon dolusu atık ve çöp çıkarıldı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, çevre ve insan sağlığını tehdit eden bu tür durumları ortadan kaldırmak için gerekli tüm adımların atıldığını ifade etti.

Öte yandan, söz konusu ev ve çevresindeki çöp ve atıkların tamamen temizlenmesinin ardından, çevre sakinleri de derin bir nefes aldı. Belediye ekipleri, evin dezenfekte edilmesi ve çevre temizliğinin yapılması için de çalışmalara devam edeceklerini belirterek, bu tür olayların tekrarlanmaması için düzenli denetimlerin yapılacağını kaydetti.

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