Çöp dolu evde ölü bulundu

Şehzadeler İlçe Belediyesi ekipleri, Alaybey Mahallesi 803 Sokak'ta Coşkun Çiçek'e (70) ait, çöp biriktirilen evi mahkeme kararıyla boşaltmak için daireye gitti.



Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Çiçek'in koltukta hareketsiz yattığını fark etti.



İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Coşkun Çiçek'in hayatını kaybettiğini belirledi.



Çiçek'in cenazesi otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.