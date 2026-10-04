Çöp ev operasyonu: 8 kamyon atık çıkarıldı

Ev içerisinde biriken, kullanım ömrünü tamamlamış çeşitli eşya ve atıklar, ekipler tarafından e tek tek tahliye edildi.

Antalya Kepez Belediyesi ekiplerinin, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde çevre ve görüntü kirliliğine neden olan bir evde kapsamlı temizlik çalışmasında, ikametten 8 kamyon dolusu atık çıkarıldı.