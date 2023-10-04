Çöp ev skandalında teyzenin tutukluluk haline devam kararı

Duruşmada, Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan Acar ile taraf avukatları, Aile ve Sosyal Hizmetler avukatı hazır bulundu. Yaklaşık 30 dakika süren duruşmada tutuklu sanık, mağdur olduğunu belirtip, tahliyesini istedi.



Tarafların avukatları ve tanıkların dinlenmesiyle süren duruşmayı, 15 Kasım'a erteleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

NE OLMUŞTU?



Nilüfer ilçesi Görükle Sakarya Mahallesi'ndeki apartmanda dairesi olan Aydın S., evini 1 Temmuz 2020'de Kamuran Pınar Acar'a kiraya verdi. Acar, ev sahibine kira ödemedi. Aydın S., avukatı Batuhan Arısoy aracılığıyla mahkemeye başvurdu. Bursa 4'üncü İcra Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalara katılmayan Kamuran Pınar Acar için mahkeme hakimi, borcunu ödemesi için tebligat gönderdi. Acar, borçlarını tebligata rağmen ödemeyince mahkeme, evin tahliyesini kararlaştırdı. Kararın ardından eve giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingire açtırdı. Ekipler, çöp evle karşılaştı. Bunun üzerine dairenin kapı kilidi değiştirildi.



Polisler, mahkeme kararına uymayıp, çilingirle eve gelip giden Kamuran Pınar Acar'ı gözaltına aldı. Acar, polis merkezindeki ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.



Yaklaşık 1 yıldır odada tutulduğu değerlendirilen çocuğun saçlarıyla tırnaklarının uzadığı, çok zayıfladığı ve vücudunda yaralar olduğu görüldü.



TEYZE TUTUKLANDI, YEĞENİ KORUMA ALTINDA



Cem Muhammet A. adlı çocuğun Acar'ın kız kardeşi Yasemin A.'nın oğlu olduğu belirlendi. Acar'ın uzun zamandır kardeşiyle görüşmediği ve baktığı yeğenini, kilitli odada tuttuğu tespit edildi. Yeğenini 1 yıldır alıkoyduğu iddiasıyla yeniden gözaltına alınan Kamuran Pınar Acar, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Çocuğun kaçırılması ve alıkonulması' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Cem Muhammet A. ise tedavisinin ardından Antalya'ya, annesinin yanına gönderildi.



Burada, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alınıp Akdeniz Üniversitesi'ne kaldırılan Cem Muhammet A., tedavisi sonrası Sevgi Evi'ne yerleştirildi.