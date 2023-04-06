Çöp evde bulunan Asel bebeğe devlet koruması

NE OLMUŞTU?



Merkez Selçuklu ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde 26 Mart'ta bir evden ağlama sesi duyan vatandaşlar, balkondan komşularının evine girmiş, çöp dolu evin içinde 1 yaşlarındaki Asel bebeği bulmuştu.



İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, bebeği hastaneye kaldırmıştı. Bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G, gözaltına alınmış ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.



"DARALDIĞIM İÇİN GEZMEYE ÇIKTIM"



Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.



Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi." ifadelerine yer verdi.

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