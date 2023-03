Çöp evde bulunan bebek tedavi altına alındı

Vatandaşlar, çöp dolu evin içerisinde 1 yaşlarında kız bebek buldu.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi. Bebek, ekiplerce hastaneye kaldırıldı.



Harekete geçen polis ekipleri, bebeğin annesi olduğu belirlenen F.G'yi gözaltına aldı.



Savcının dosyayı ikmalen istediği öğrenildi.



Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan bebeğin durumunun iyi olduğu, tedavisinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.



"5 AY ÖNCE UYARDIM"



Apartman sakinlerinden A.N. bebeğin annesinin tüm komşularıyla konuşan bir kadın olduğunu anlattı.



A.N, bebeği annesiyle beraber hiç görmedikleri için şüphelendiğini belirterek, "Getir sevelim' diyoruz. Sürekli 'bakıcıda, gidip alacağım, getireceğim.' diyordu. Ben 5 ay önce komşularımızı uyardım. 'Bu çocuk kesinlikle bakıcıda değil, gelin şikayet edelim.' dedim. Komşularım, 'Yok anneden ayıramayız, olmaz, yapamayız.' dediler. Konu bu şekilde kapandı." dedi.



"KOKUDAN BOĞULACAKTIM"



Komşular arasında dün akşam bu konunun tekrar açıldığını anlatan A.N, daha sonra apartmanda bebek ağlama sesi duyduklarını ifade etti.



Bebeğin annesi F.G'yi telefonla aradıklarını açmayınca ev sahibiyle görüştüklerini anlatan A.N, "Sağ olsun ev sahibi de yardımcı oldu. Yan komşunun evinin balkonundan atladım. Atladıktan sonra baktığımda çöplüğü görünce şok oldum. O kadar bakımlı bir insanın evine inanamadım. Kendime geldikten sonra balkon kapısı açıktı, içeri girdim. Kokudan boğulacaktım. Elimdeki peçeteden yardım aldım. Evin içinde biraz daha ilerledim, karanlık bir oda vardı. Odanın kapısını itekleyince bir inleme sesi duydum. 'Çocuk burada.' diye kendimi dışarı attım. Çocuğun orada olduğunu duyunca hepimiz şok olduk. Ondan sonra bebeğe hemen su vermeye çalıştım. O kadar susamış ki bir biberon su bitirdi. Daha sonra ev sahibimiz hemen yetkilileri aradı." diye konuştu.



"DARALDIĞIM İÇİN GEZMEYE ÇIKTIM"



Anne F.G'nin emniyetteki ifadesinde, kızı A.M.N'nin babası T.N'nin yurt dışında olduğunu, kızına kendisinin baktığını söylediği öğrenildi.



Son iki haftadır bazı sıkıntıları olduğunu, evi bu yüzden toplamadığını anlatan F.G, "Saat 22.00 sıralarında kızımın karnını doyurdum. Ateşi olduğu için altını bezlemeden halının üzerine bırakarak, biraz daraldığım için gezmeye çıktım. 23.00 sıralarında evime doğru yürürken polis aradı ve acil eve gelmemi söyledi. Ben eve geldiğimde polisler apartmanın önündeydi." ifadelerine yer verdi.



İfadesinin ardından serbest bırakılan F.G hakkında "aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali" suçundan soruşturma başlatıldı.