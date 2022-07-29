Çöp evde bulunan Cem Muhammed A.’nın babası konuştu

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde teyzesi Kamuran Pınar Acar tarafından çöp evde tutulan Cem Muhammed A. baygın halde bulunmuştu. Teyze Pınar Acar tutuklanırken, 9 yaşındaki çocuk ise Antalya’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sevk edilmişti.



Anne Yasemin A. 19 aylıkken çocuğu aneannesine bıraktığını ve kardeşinin, annelerinin cenazesinde çocuğu kaçırdığını öne sürmüştü. Teyze tutuklandı.



Yasemin A.'nın eski eşi Ufuk Çelikkol ise Cem'in babası olduğunu söyledi. Eski eşiyle uzun zaman önce ayrıldıklarını anlattı. Yaşananlardan haberi olmadığını söyledi.



İstanbul'da yaşayan ayakkabı imalatçısı baba Ufuk Çelikkol yaptığı açıklamada çocuğuna sahip çıkacağını belirterek, teyze Kamuran Pınar Acar'dan şikayetçi olacağını ifade etti.



Resmi kurumlara başvurduğunu söyleyen Çelikkol, "Televizyonda görünce şüphelenip adli süreci başlattım. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na DNA testinin yapılması için suç duyurusunda bulundum. Şu an inceleme aşamasında. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na evrak gidecek. DNA testi çıktıktan sonra çocuğa her türlü sahip çıkacağım. Maddi manevi ne gerekiyorsa sonuna kadar sahip çıkacağım" dedi.



Anne Yasemin A. ile konuştuğunu söyleyen Çelikkol, "Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010’da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım” dedi.