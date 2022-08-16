'Çöp ev'de bulunan Cem Muhammet, taburcu edildi

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki 'çöp' evde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in sağlık durumu iyiye gidiyor.

Görükle Sakarya Mahallesi'nde, 21 Temmuz'da boşaltılmak istenen 'çöp ev'deki kilitli odada, teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkoyulan Cem Muhammet A, baygın bulundu.

Cem Muhammet'in bulunduğu ev

Kardeşinin oğlu Cem'e bebekliğinden beri annesinin baktığını, ölünce de kendi yanına aldığını söyleyen Kamuran Pınar A, gözaltına alındı. Cem Muhammet A, Antalya'da oturan annesi Yasemin A'ya teslim edildi, Kamuran Pınar A. ise tutuklandı.



Cem Muhammet, savcılık emriyle Antalya Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerince annesinin yanından alınıp, tedavisi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Cem Muhammet'in bulunduğu ev

20 KİLOYA ULAŞARAK TABURCU EDİLDİ



Tedavi sürecinde 20 kiloya kadar ulaşan Cem Muhammet, 22 günün ardından dün akşam taburcu edildi.

Cem Muhammet'in tedavi sürecinden bir fotoğraf

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından hastaneden alınan Cem Muhammet, adresi gizli tutulan eve yerleştirildi.



Cem Muhammet'in psikolojik ve gelişimsel süreciyle ilgili tedavisinin devam edeceği, düzenli kontrol edileceği öğrenildi.