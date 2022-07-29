Çöp evde bulunan Cem'in sağlık durumu hakkında yeni gelişme

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, 5 gündür tedavi gören Cem Muhammet'in sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Çete, yakın bir takiple Cem'in psikiyatrik tedavisinin de devam ettiğini bildirdi.

Cem'in Hastaneye geldiğinde tekerlekli sandalyede olduğunu belirten Çete, "Kan elektrolitlerinde bozukluklar ve ciddi kas kaybı vardı. Onlarla ilgili olumlu yönlerde düzelmeler var. Şu anda elektrolit bozukluğu yok, kan değerlerinin hepsi düzeldi. Yatışından beri toplam 500 gram kadar kilo alımı var" dedi.

"TEK BAŞINA YÜRÜMEYE BAŞLADI"

Küçük çocuğun artık desteksiz olarak tek başına, kısa süreli mesafeler de olsa yürümeye başladığını söyleyen doktor Çete, Bunlar oldukça olumlu gelişmeler. Şu an her şey yolunda gidiyor" diye konuştu.

"DEĞERLERİ NORMAL DÜZEYE ULAŞTI"



Hem fiziksel hem biyokimyasal hem de psikolojik açıdan tedavi sürecinin sürdüğünü ifade eden Prof. Dr. Çete, "Elektrolit dediğimiz aslında sodyum, fosfat, kalsiyum gibi minareller. Beslenme bozukluğu olan çocuklarda bu elektrolit anormallikleri sık görüyoruz. Geldiğinde hem fosfatında hem de kalsiyumunda ciddi sorunlar vardı. Bunlar hepsi normal düzeye ulaştı" diye konuştu.

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