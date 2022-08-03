Çöp evde bulunan çocuktan iyi haber

Bursa'da çöp evde bulunduktan sonra Antalya'da tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumuna ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre çocuğun sağlık durumu iyi ve 2 kilo 100 gram aldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor" dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisi süren 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı ziyaret eden Özkan, ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuğu ilk defa bu kadar iyi gördüğünü söyledi.



"PSİKOLOJİK OLARAK ÇOK İYİ"

"Şimdiye kadar gördüğü en iyi Cem Muhammet A. ile karşılaştığını" aktaran Özkan, "Özellikle psikolojik olarak çok iyi. Kan değerleri çok iyi. Böbrek sıkıntısı yok. Kalp değerleri muhteşem. Kendi yürüyebiliyor. 2 kilo 100 gram aldı. Neşesi yerinde. Türkiye'nin her yerinden hediyeler, çikolatalar, oyuncaklar geliyor. Onların da tadına bakıyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ve Akdeniz Üniversitesi Rektörü Özlenen Özkan

Özkan, en büyük dileklerinin çocuğun özlediği huzurlu, güvenilir bir aile ortamına kavuşması olduğunu kaydetti.



"TABURCU OLMASI İÇİN KİLO ALMASI GEREK"

Akdeniz Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise Cem Muhammet A.'nın taburcu olması için biraz daha kilo alması gerektiğini belirtti. Her gün biraz daha fazla kalorili yemeklerle çocuğu beslediklerini aktaran Çete, her şeyin olumlu gittiğin vurguladı.

İCRA EKİBİ GİRİNCE BULUNDU



Bursa'daki dairesini 2 yıl önce Kamuran Pınar A'ya (44) kiraya veren Aydın S, daha sonra kirasını ödemeyen kadına dava açmış, mahkemenin, evin tahliye edilmesine karar vermesinin ardından adrese giden icra ekibi, dairenin kapısını çilingir yardımıyla açtırarak kilidi değiştirmişti.



Evin kilidini tekrar değiştirerek mahkemenin tahliye kararına uymayan Kamuran Pınar A'nın emniyette ifadesine başvurulmuştu. Bu sırada çöplerle dolu evin temizlenmesi için haber verilen Nilüfer Belediyesi temizlik görevlileri, kapısı kilitli bir odada çöplerin arasında yatan ve sağlık durumunun iyi olmadığı tespit edilen 9 yaşındaki Cem Muhammet A.'yı baygın halde bulmuştu.

KORUMAYA ALINDI



Çocuğun annesinin, Kamuran Pınar A'nın ablası Y.A. (48) olduğu belirlenmişti. Çocuk savcılık kararıyla, Antalya'da yaşayan anneye teslim edilmişti. Daha sonra Cem Muhammet A. ile Kamuran Pınar A'nın 16 yaşındaki kızı E.Z.A, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüklerince koruma altına alınmıştı. Cem Muhammet A., tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesine götürülmüştü.