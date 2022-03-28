Çöp evdeki 3 çocuk koruma altında

Düzce'de Beyciler Mahallesi'nde yaşayanlar bir apartmanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine zabıtaya başvurdu.



Eve giden ekipler çöp ev ile karşılaştı.



Evde kirli bir yatağın üzerinde uyuyan 2 çocuk da bulundu.



Çocuklar, aç olduklarını söyleyince polise ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne haber verildi.



Ekipler 2 çocuk ile okula gittiği öğrenilen kız kardeşlerini koruma altına almak istedi.



Ancak buna karşı çıkan anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler 9, 11 ve 12 yaşındaki 3 kardeşi devlet korumasına aldı.