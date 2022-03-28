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Çöp evdeki 3 çocuk koruma altında

Düzce'de zabıta ekipleri, şikayet üzerine gittikleri adreste çöp ev ile karşılaştı. Evde yaşayan 3 çocuk koruma altına alındı.

Haberler - NTV Haber - DHA 28.03.2022 - 16:44

Çöp evdeki 3 çocuk koruma altında

'de Beyciler Mahallesi'nde yaşayanlar bir apartmanın giriş katından gelen kötü kokular üzerine zabıtaya başvurdu.

Eve giden ekipler çöp ev ile karşılaştı.

Evde kirli bir yatağın üzerinde uyuyan 2 çocuk da bulundu.

Çocuklar, aç olduklarını söyleyince polise ve Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü'ne haber verildi.

Ekipler 2 çocuk ile okula gittiği öğrenilen kız kardeşlerini koruma altına almak istedi.

Ancak buna karşı çıkan anne fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Ekipler 9, 11 ve 12 yaşındaki 3 kardeşi devlet korumasına aldı.

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