'Çöp evden' 10 kamyon çöp çıktı

Uşak’ta vatandaşlar Ünalan Mahallesi Karakıran Sokak’ta yoğun koku nedeniyle yetkililere ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye gelen Uşak Belediyesi ekipleri kokunun kimya mühendisi olan N.T.’nin evinden geldiğini belirledi.

Çöp eve dönüştürülen evin her yerinde gazete, çeşitli kağıt parçaları, plastik çöp kaplar, pet şişeler, cd ve çok sayıda kirli kıyafetle karşılaşan ekipler destek ekip istedi.

7 SAATTE TOPLANDI

20 kişilik ekiple çöpleri toplamaya başlana ekipler 7 saatlik çalışma sonrasında evden 10 kamyon çöp çıkardı.

Öte yandan başka bir apart eve yerleştirilen N.T.’nin çöp toplama hastalığı olduğu öğrenildi.