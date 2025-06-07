Çöp kamyonu kanala devrildi: 3 işçi yaralı

Adana Sarıçam'da, belediyenin çöp kamyonu sulama kanalına devrildi.

Kaza, Esentepe Mahallesi Saimbeyli Caddesi üzerinde meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon sulama kanalına devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kamyondaki 3 kişiden 2’si kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, bir kişi ise sıkıştı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.