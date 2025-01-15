Çöp kamyonu Zap Suyu’na uçtu: Üç yaralı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.



İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.