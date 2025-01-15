Çöp kamyonu Zap Suyu’na uçtu: Üç yaralı
Hakkari’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği çöp kamyonu, Zap Suyu’na uçtu. Kazada üç kişi yaralandı.
Hakkari’de Zap Suyu’na uçan köp kamyonunda üç kişi yaralandı.
Kaza, saat 09.00 sıralarında Hakkari-Van karayolunun Depin mevkisinde meydana geldi.
Hakkari’den köylerdeki çöpleri toplamaya giden İl Özel İdaresi’ne ait çöp kamyonu, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu Zap Suyu’na uçtu.
Kazada sürücüyle birlikte 3 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışanlar, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Hakkari Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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