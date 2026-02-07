Çöp kamyonunda korkunç ölüm
07.02.2026 14:00
Anadolu Ajansı
AA
Denizli'de çöp kamyonunda korkunç bir ölüm yaşandı. Çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Çal ilçesinde çöp toplama kamyonunun arkasına sıkışan temizlik işçisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çal Belediyesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Temiz (33), çöp konteynerini, aracın arkasına boşalttıktan sonra dengesini kaybederek içeriye düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Çal Devlet Hastanesine kaldırılan Temiz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.