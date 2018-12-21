Adıyaman'da Salih Y. idaresindeki çöp kamyonu, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a (29) çarptı.

Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü Salih Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.