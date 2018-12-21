Adıyaman'da Salih Y. idaresindeki çöp kamyonu, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a (29) çarptı.
Kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Yılmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyon sürücüsü Salih Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Çöp kamyonunun altında kalan kadın öldü
Anadolu AjansıTürkiye
Adıyaman'da çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Adıyaman'da Salih Y. idaresindeki çöp kamyonu, Altınşehir Mahallesi 30173 Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Sibel Yılmaz'a (29) çarptı.