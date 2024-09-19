Çöp kamyonunun çarptığı bisikletli çocuk hayatını kaybetti

Konya'da Hasan A. (39) yönetimindeki 42 DNR 04 plakalı belediyeye ait çöp kamyonu, Meram ilçesi Harmancık Caddesi kavşağında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 10 yaşındaki O.T.B'ye çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri, çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Okula gitmek üzere yola çıktığı öğrenilen çocuğun cenazesi, incelemenin ardından cenaze aracıyla hastane morguna kaldırıldı.