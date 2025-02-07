Çöp kamyonunun çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'da M.B. idaresindeki çöp kamyonu, Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi Kuleber Caddesi'nde geri manevra yaparken yanından geçen Nuriye Tan'a (66) çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Tan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından kadının cesedi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Sürücü M.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.