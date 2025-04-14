Çöp kavgası cinayetle bitmişti: Zanlı tutuklandı

Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde, aralarında çıkan tartışmada komşusu Kenan Hamarat'ı bıçaklayarak ölümüne neden olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan E.K'nin sevk edildiği Anadolu Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.



Zanlının, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alındı.



Şüpheli ifadesinde, öldürme kastıyla hareket etmediğini, Hamarat'ın kendisini dövdüğünü iddia etti.



Aralarında çıkan arbede sırasında olay yerinde tesadüfen bıçak bulduğunu öne süren E.K, "Ya maktulden düştü (bıçak) ya da maktul yanlışla bıçağa bastı. Çünkü bir demir sesi geldi. Ben de onun üzerine bıçağı görüp aldım. Kendimi kaybettiğim için de maktulü kovalamaya başladım. Maktul iş yerine girdi, burada bir sandalye alıp kafama vurmaya çalıştı. Ben ondan önce davranıp maktulü bıçakladım, öldürme kastım yoktu, niyetim yaralamaktı. Pişmanım." beyanında bulundu.



Zanlı, "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.



Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.



NE OLMUŞTU?



Zeynep Kamil Mahallesi Dr. Fahri Atabey Caddesi'nde, dün, Kenan Hamarat ile komşusu E.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.K. tarafından bıçaklanan Hamarat ağır yaralanmıştı.



Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Hamarat, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetmişti.



Olay yerinden kaçan ve daha sonra emniyete giderek teslim olan şüpheli E.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.