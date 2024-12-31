Çöp konteyneri alev alev yandı
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde plastik çöp konteyneri alev alev yandı. Yangın çıkış nedeninin soba külününün çöpe atılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
Yangın, gece saatlerinde Muratlı ilçe merkezi Kazımdirik-Turan Mahallesi 3. Sokak üzerinde meydana geldi.
Çöp konteynerinden yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. Emniyet ekipleri ise güvenlik önlemi aldı.
Yangın çıkış sebebinin, sönmemiş soba külünü plastik çöp konteynerine atılmasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Gündem
- Yangın
- Tekirdağ