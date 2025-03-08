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Çöp konteyneri kavgasında kan aktı

Aydın’ın Efeler ilçesinde komşular arasında çöp konteyneri kapağının açık tutulması nedeniyle kavga çıktı. Kavgada iki kişi bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Çöp konteyneri kavgasında kan aktı

Ata Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde, konteynerinin kapağının açık kalması konusunda komşular arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine kavga eden taraflardan biri bıçak çekerek baba Ercan B. ve kızı Ayşe İ.’yi yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı baba ve kızı hastaneye kaldırılırken, şüpheli M. D. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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