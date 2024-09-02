Çöp konteynerinde bebek bulundu: Hastaneye kaldırılan bebek öldü!

Avcılar'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulunduİstanbul Avcılar'da vatandaşlar, çöp konteyneri içinde yeni doğmuş erkek bebek buldu. Hastaneye kaldırılan bebek hayatını kaybetti.

Çöp konteynerinde bebek bulundu: Hastaneye kaldırılan bebek öldü!

İstanbul'un Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde vatandaşlar, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş bir bebek buldu. Durumun şokunu atlatan vatandaşlar polis ekiplerine ihbarda bulundu. Daha sonra da bebeği yaşar umuduyla hastaneye götürdü.

kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaparak bebeği bırakan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

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