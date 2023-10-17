Çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu

Esenyurt Yenikent Mahallesi'nde kağıt toplayan bir kişi, çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.



Polis, çevrede güvenlik çemberi oluştururken olay yeri inceleme ekipleri de konteyner çevresinde çalışma yaptı.



Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin