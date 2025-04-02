Çöp konteynerinden dumanlar çıktı: Başakşehir'de kimyasal madde panik yarattı
İstanbul Başakşehir'de çöp konteynerine atılan kimyasal madde paniğe neden oldu. Su ile reaksiyone giren maddeden çıkan dumanları itfaiye ekibi söndürdü.
Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi’nde önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi.
Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı. Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.
Yağmur yağmasının ardından konteynerden duman çıkarmaya başladı. Vatandaşlar çöpün yandığını zannederek suyla müdahale etmeye çalıştı.
Müdahalenin ardından daha fazla duman çıkınca, çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla attı.
SU İLE REAKSİYONA GİRDİ
İtfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından plastik kap içerisindeki tozun, 7 karışımdan oluşan bir kimyasal madde olduğu ve su ile temas ettiğinde reaksiyona girdiği tespit edildi.
Polis olayla ilgili inceleme başlatırken çöp konteyneri ise belediye ekiplerine teslim edildi.
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