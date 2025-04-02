Çöp konteynerinden dumanlar çıktı: Başakşehir'de kimyasal madde panik yarattı

Şahintepe Mahallesi Şamlar Azatır Yolu Caddesi’nde önceki gün seyir halindeki bir kamyonette parlama meydana geldi.



Kamyonetteki kişi ya da kişilerce meydana gelen parlamanın ardından yol kenarına plastik kaplar atıldı. Bu sabah saatlerinde ise plastik kap ve içerisindeki toz halindeki madde çevredeki vatandaşlar tarafından çöp konteynerine atıldı.



Yağmur yağmasının ardından konteynerden duman çıkarmaya başladı. Vatandaşlar çöpün yandığını zannederek suyla müdahale etmeye çalıştı.



Müdahalenin ardından daha fazla duman çıkınca, çevredekiler 112'yi aradı. Olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, konteynere kumla attı.