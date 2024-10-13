Çöp toplama merkezinde yangın

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Huğlu Mahallesi'nin evsel atıklarının döküldüğü çöp toplama merkezinde çıkan yangın söndürüldü.

Çöp toplama merkezinde yangın

Huğlu Mahallesi'nde yerleşim merkezi dışındaki çöp toplama merkezinde henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler dumanla kaplanan yangın sahasına müdahale etti.

Ekipler, bir süre sonra kontrol altına alınan yangını tamamen söndürdü.

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