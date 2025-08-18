Çöp toplama tesisi kapatıldı: İzmir'in sokakları çöp yığınlarıyla doldu

İzmir'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından Konak ve Buca ilçelerinde sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.

'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.

Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.

Çöp toplama tesisi kapatıldı: İzmir'in sokakları çöp yığınlarıyla doldu - 1 Buca ilçesinin bazı bölgelerinde ise konteynerlerdeki çöplerin alındığı, çevreye taşan atıkların toplanmadığı görüldü.

ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPATILDI

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle taşıyan TIR'ların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.

SU KRİZİ

Kentin içme suyu barajlarındaki düşüş nedeniyle belirli ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor. 

