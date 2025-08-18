Çöp toplama tesisi kapatıldı: İzmir'in sokakları çöp yığınlarıyla doldu
İzmir'deki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin kapatılmasının ardından Konak ve Buca ilçelerinde sokaklar çöp yığınlarıyla doldu.
İzmir'in Konak ve Buca ilçelerinde biriken çöp yığınları ve oluşan kötü koku, vatandaşların tepkisini çekiyor.
Konak'ta 1. Kadriye ile Tınaztepe mahallelerinde toplanmayan çöpler, yollara ve kaldırımlara taştı, sıcak havanın da etkisiyle etrafa kötü koku yayıldı.
ATIK DEPOLAMA TESİSİ KAPATILDI
Konuyla ilgili açıklama yapan belediye yetkilileri, Çiğli ilçesindeki Harmandalı Düzenli Atık Depolama Tesisi'nin mahkeme kararıyla geçen ay kapatıldığını, toplanan çöplerin İzmir Büyükşehir Belediyesince Bergama ve Tire ilçelerindeki alanlara götürüldüğünü ancak uzaklık nedeniyle çöp taşıyan TIR'ların geciktiğini, bunun da toplama işlemini aksattığını belirtmişti.
SU KRİZİ
Kentin içme suyu barajlarındaki düşüş nedeniyle belirli ilçelerde günlük su kesintileri uygulanıyor.
