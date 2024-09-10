Çöp toplayan engelli çocuğa yapılan saldırı: 2 gözaltı

Çorum'da çöpten kağıt toplayan zihinsel ve bedensel engelli çocuğun dövülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Baba, oğlunun aynı kişi tarafından birkaç kez saldırıya uğradığını dile getirdi.

Çöp toplayan engelli çocuğa yapılan saldırı: 2 gözaltı

Irak uyruklu R.Y'nin (13) Eşrefhoca Caddesi'nde kardeşleriyle çöpten kağıt topladığı sırada saldırıya uğradığı anlara ait kamera görüntüsü sosyal medyada paylaşıldı.

Videonun yayılması üzerine Valiliğince konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de videoda R.Y'yi döven Y.P. ile videoyu çeken A.G'yi yakaladı.

Darbedilen R.Y. ise polislerce ifadesine başvurulmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİRKAÇ KEZ SALDIRIYA UĞRAMIŞ

R.Y'nin babası M.A.Y, oğlunun birkaç kez aynı kişi tarafından saldırıya uğradığını söyledi.

Oğlunun bedensel ve zihinsel engeli bulunduğunu belirten baba, "Oğlum birkaç kez eve yüzü morarmış şekilde geldi. Gece uyuyamadığı zamanlar oldu. Oğluma saldıranların cezalandırılmasını istiyoruz." dedi.

R.Y'nin kız kardeşi R.Y. ise ağabeyiyle kağıt toplarken birkaç kez saldırıya uğradıklarını belirterek, "O videoların internetten silinmesini istiyoruz. O videoları gören başka kişiler gelip bizi rahatsız ediyor." diye konuştu.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, 4 çocuklu, sokaklardan kağıt toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Irak uyruklu ailenin Üçtutlar Mahallesi'ndeki evini ziyaret ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Aileye, Vali Zülkif Dağlı'nın talimatıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla erzak ve giyim eşyası ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce psikolojik destek verilmesi için çalışma başlatıldı.

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