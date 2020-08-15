Çöp yakmak isterken yangın çıkardı

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan ot yangını havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.



Kireç Ocakları mevkisinde özel arazideki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Duman yükseldiğini görenler, itfaiye ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne ihbarda bulundu.



Yangın bölgesine kısa sürede ulaşan itfaiye ve orman bölge ekipleri, çalışma başlattı.



Helikopterin de destek verdiği çalışmalarla yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.



Yangına bahçesindeki otları yakmak isteyen kişinin neden olduğu belirtiliyor. Yanlışlıkla yangının çıkmasına sebep olan S.A. itfaiye ekiplerine olayı şöyle anlattı:



"Yakılması gereken eşyalar vardı. O eşyaları yakmaya çalışırken alevler büyüdü ve bahçeye sıçradı. Ateşi söndüremeyince durumu aileme haber verdim. İtfaiyeyi aradık. Orada bir ateş yığını vardı."