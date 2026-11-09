COP31 Antalya'da başladı. Bakan Kurum: "Bugüne hazırlanmak için büyük mücadele verdik"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , Birleşmiş Milletler COP31 İklim Değişikliği Konferansı Genel Kurul açılışında konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bugüne hazırlanmak için büyük mücadele verdik. Bugün Antalya'da buluşurken önce içinde yaşadığımız Dünya'nın fotoğrafına bakalım. Savaşların, jeopolitik gerilimlerin sürdürdüğü, yüz milyonlarca insanın gıdaya ulaşmakta zorlandığı bir dünya. Karşımızda hızla değişen bir dünya var. Hep birlikte mücadele etmek zorundayız.

İklim eyleminin en pahalı faturalarından biri gecikmedir. Sıfır noktasındayız, söz tükendi. Krizlerin birbirini büyüttüğü çağda çözüm sağlamalıyız. Sözleri sonuçlara dönüştürelim. Diyalog, uzlaşı ve aksiyon COP31'in üç kavramı."