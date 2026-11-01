COP31 için "İklim" klibi. Bakan Kurum: Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin
01.11.2026 13:55
Son Güncelleme: 01.11.2026 14:02
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
COP31'e sayılı günler kala hazırlıklar sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 için hazırlanan "İklim" klibini sosyal medya hesaplarından paylaştı.
9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) geri sayım sürüyor.
Türkiye, iklim krizine dikkat çekmek için, artistik buz pateni milli sporcusu İklim Şentunalı’nın görüntülerinin yer aldığı bir tanıtım filmi hazırladı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “İklim” klibini sosyal medya hesabından paylaştı.
“BUZLAR ERİMEDEN, İKLİM'İN SESİNE KULAK VERİN”
Paylaşımında, “Buzlar erimeden, İklim'in sesine kulak verin” ifadesine yer verdi.
Klipte, Şentunalı'nın hızla eriyen bir buz kütlesi üzerinde güçlükle performans sergilediği anlara yer verildi.
Şentunalı görüntülerde, "Doğanın ritmi, benim dansım, gezegenin hikayesi… Hiçbiri yarım kalmayacak. Ama önce gerçekle yüzleşmeliyiz. Sözler bitti değişim başladı." mesajını verdi.