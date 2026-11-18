BAKANLARIN KONUŞMALARI

COP31 'in Mavi Bölge'deki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda, ülkelerin üst düzey ulusal beyanları devam edecek.

Farklı ülkelerin bakanları ve üst düzey temsilcileri, ülkelerinin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki önceliklerini açıklayacak. Ulusal beyanların ardından uluslararası kuruluşlar ve gözlemci grupların açıklamaları da gündeme gelecek.

ADİL GEÇİŞ

Mavi Bölge'deki Akdeniz Genel Kurul Salonu'nda kadınların, kız çocuklarının, erkeklerin ve oğlan çocuklarının toplumsal açıdan adil geçiş süreçlerine katılımına ilişkin üst düzey toplantı düzenlenecek.

Yaklaşık 3 saat kadar sürecek oturumda, iklim politikalarının toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkileri ve karar alma süreçlerine katılım ele alınacak. BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in açılış konuşması yapmasının planlandığı toplantıda, kadınların ve gençlerin iklim eylemindeki rolü değerlendirilecek.

TURİZM VE İKLİM

Günün Antalya açısından dikkat çeken toplantılarından biri, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (BM Turizm) tarafından gerçekleştirilecek.

Oturumda turizm sektörünün iklim değişikliğine uyumu, karbon emisyonlarının azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve turizm destinasyonlarının dayanıklılığı ele alınacak.

TURİZMDE YENİ ÇÖZÜMLER

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizmde İklim Çözümleri: Politika Önceliklerinden Sıfır Atık, Elektrifikasyon, Dayanıklılık ve Yatırım Konularında Özel Sektör Eylemine" başlıklı oturum düzenlenecek.

Toplantıda turizm sektörünün yeşil dönüşümü, enerji kullanımı, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir yatırımlar değerlendirilecek.

TÜRKİYE KIYILARINDA TURİZM

Yeşil Bölge'deki Ortak Evimiz Dünya Sahnesi'nde de "Sıfır Atık Turizm: Türkiye Kıyılarında Uygulama" başlıklı toplantı gerçekleştirilecek.

BM Turizm tarafından organize edilen oturumda Türkiye'nin kıyı turizminde sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirlik ele alınacak. Toplantıya Ali Akgün, Yasemin Işık, Meltem Acar ve Yeşim Doğukan konuşmacı olarak katılacak.

KÜLTÜREL MİRAS

Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde ise "Miras Uyum Sağlıyor: Bir Sıfır Atık Stratejisi Olarak Kültür ve Kültürel Miras" başlıklı toplantı düzenlenecek.

Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın da katılacağı oturumda kültürel mirasın iklim değişikliğine karşı korunması, sürdürülebilir uygulamalar ve sıfır atık yaklaşımının kültürel miras alanlarına katkısı değerlendirilecek.

KADINLARIN ROLÜ

COP31 kapsamında kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü de günün önemli başlıklarından biri olacak.

Toplantılarda kadınların çevre politikaları, atık yönetimi ve yerel iklim eylemindeki katkıları değerlendirilecek.