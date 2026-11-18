COP31'de 10'uncu gün. Bugünün teması "İnsani ve Sosyal Kalkınma"
18.11.2026 09:48
Bugünkü tema ise "İnsani ve Sosyal Kalkınma" olacak.
Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31) 10'uncu gününde; turizm, kültürel miras, kadınların güçlendirilmesi ve adil geçiş konuları görüşülecek.
Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'a kadar sürecek COP31, 10. günü ile devam ediyor.
Konferansın bugünkü programında iklim değişikliğinin insan yaşamına, ekonomik faaliyetlere ve toplumsal kalkınmaya etkileri gündemde olacak.
Mavi ve Yeşil Bölge'de düzenlenecek toplantılarda turizm, kültürel miras, istihdam ve geçim kaynakları, geleneksel ve yerel bilgi, kırılgan gruplar, engelli bireyler, kadınların güçlendirilmesi ve adil geçiş konuları ele alınacak.
SAAT 17.00'DE DİVAN TOPLANTISI YAPILACAK
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum , saat 17.00'de Divan Toplantısı'na katılacak.
COP31'e katılan bakanların bir araya geleceği toplantı, konferansın ikinci haftasında ve nihai müzakereler öncesinde gerçekleştirilecek.
COP31'de ikinci haftanın müzakereleri devam ediyor.
BAKANLARIN KONUŞMALARI
COP31'in Mavi Bölge'deki Anadolu Genel Kurul Salonu'nda, ülkelerin üst düzey ulusal beyanları devam edecek.
Farklı ülkelerin bakanları ve üst düzey temsilcileri, ülkelerinin iklim politikaları, emisyon azaltım hedefleri ve iklim değişikliğiyle mücadeledeki önceliklerini açıklayacak. Ulusal beyanların ardından uluslararası kuruluşlar ve gözlemci grupların açıklamaları da gündeme gelecek.
ADİL GEÇİŞ
Mavi Bölge'deki Akdeniz Genel Kurul Salonu'nda kadınların, kız çocuklarının, erkeklerin ve oğlan çocuklarının toplumsal açıdan adil geçiş süreçlerine katılımına ilişkin üst düzey toplantı düzenlenecek.
Yaklaşık 3 saat kadar sürecek oturumda, iklim politikalarının toplumun farklı kesimleri üzerindeki etkileri ve karar alma süreçlerine katılım ele alınacak. BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell'in açılış konuşması yapmasının planlandığı toplantıda, kadınların ve gençlerin iklim eylemindeki rolü değerlendirilecek.
TURİZM VE İKLİM
Günün Antalya açısından dikkat çeken toplantılarından biri, Birleşmiş Milletler Turizm Örgütü (BM Turizm) tarafından gerçekleştirilecek.
Oturumda turizm sektörünün iklim değişikliğine uyumu, karbon emisyonlarının azaltılması, sıfır atık uygulamaları ve turizm destinasyonlarının dayanıklılığı ele alınacak.
TURİZMDE YENİ ÇÖZÜMLER
İklim Değişikliği Başkanlığı'nın programı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından "Turizmde İklim Çözümleri: Politika Önceliklerinden Sıfır Atık, Elektrifikasyon, Dayanıklılık ve Yatırım Konularında Özel Sektör Eylemine" başlıklı oturum düzenlenecek.
Toplantıda turizm sektörünün yeşil dönüşümü, enerji kullanımı, iklim değişikliğine uyum ve sürdürülebilir yatırımlar değerlendirilecek.
TÜRKİYE KIYILARINDA TURİZM
Yeşil Bölge'deki Ortak Evimiz Dünya Sahnesi'nde de "Sıfır Atık Turizm: Türkiye Kıyılarında Uygulama" başlıklı toplantı gerçekleştirilecek.
BM Turizm tarafından organize edilen oturumda Türkiye'nin kıyı turizminde sıfır atık uygulamaları, kaynakların verimli kullanılması ve çevresel sürdürülebilirlik ele alınacak. Toplantıya Ali Akgün, Yasemin Işık, Meltem Acar ve Yeşim Doğukan konuşmacı olarak katılacak.
KÜLTÜREL MİRAS
Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde ise "Miras Uyum Sağlıyor: Bir Sıfır Atık Stratejisi Olarak Kültür ve Kültürel Miras" başlıklı toplantı düzenlenecek.
Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş'ın da katılacağı oturumda kültürel mirasın iklim değişikliğine karşı korunması, sürdürülebilir uygulamalar ve sıfır atık yaklaşımının kültürel miras alanlarına katkısı değerlendirilecek.
KADINLARIN ROLÜ
COP31 kapsamında kadınların iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolü de günün önemli başlıklarından biri olacak.
Toplantılarda kadınların çevre politikaları, atık yönetimi ve yerel iklim eylemindeki katkıları değerlendirilecek.
COP31 Antalya'da devam ediyor.
ENGELSİZ İKLİM EYLEMİ
İklim Değişikliği Başkanlığı'nın yan etkinlik programında saat 16.00'da Engelliler Konfederasyonu tarafından "Kimseyi Geride Bırakmayan İklim Eylemi: Engellilik Perspektifinden Erişilebilir ve Kapsayıcı COP Süreçleri" başlıklı toplantı düzenlenecek.
Oturumda engelli bireylerin iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunması, iklim politikalarına katılımı ve uluslararası toplantıların erişilebilirliği ele alınacak.
AFET ATIKLARI
Yeşil Bölge'deki Sıfır Atık Hub'da "Afet Atıkları ve Halk Sağlığı" başlıklı toplantı gerçekleştirilecek.
Oturumda afetlerin ardından ortaya çıkan atıkların yönetimi, çevre ve insan sağlığına etkileri ile sürdürülebilir atık yönetimi uygulamaları ele alınacak.
SON İKİ GÜN
COP31'in 19 Kasım Perşembe günkü teması "İmece: Uygulamanın Güçlendirilmesi" olacak.
Konferansın son günü 20 Kasım Cuma ise nihai müzakereler gerçekleştirilecek. Ülkelerin iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum politikaları ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin görüşmelerin konferansın son günlerine kadar sürmesi bekleniyor.