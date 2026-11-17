ATIKSIZ AKDENİZ

Günün dikkat çeken bir diğer toplantısı ise Yeşil Bölge'de gerçekleştirilecek. Sıfır Atık Forumu Sahnesi'nde saat 17.00'de “Atıksız Akdeniz” başlıklı oturum düzenlenecek. Toplantıda Akdeniz'deki plastik ve diğer atıkların azaltılması, deniz ekosistemlerinin korunması ve bölgesel iş birliğinin geliştirilmesi ele alınacak.

RIO SİNERJİSİ

COP31 'de günün teması kapsamında iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve çölleşmeyle mücadeleye ilişkin üç Rio sözleşmesi arasındaki iş birliği de gündemde olacak. Yeşil Bölge'de saat 12.20'de "Üç Rio Sözleşmesinin Kesişiminde Atık" başlıklı toplantı düzenlenecek. Oturumda atık yönetiminin iklim değişikliği, doğal yaşamın korunması ve arazi kullanımına etkileri değerlendirilecek.

MÜZAKERELER

COP31'in ikinci haftasında ülkelerin iklim finansmanı, emisyon azaltımı, uyum politikaları ve Paris Anlaşması kapsamındaki yükümlülüklerine ilişkin müzakereleri sürüyor. Bakanlar düzeyindeki görüşmelerin, konferansın 20 Kasım'daki kapanışı öncesinde hazırlanacak karar metinlerine katkı sağlaması bekleniyor.