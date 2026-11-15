COP31'de Azerbaycan ile ortak stant

Sıfır Atık Vakfı ile Haydar Aliyev Vakfı'nın ortak standının açılışına Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samed Ağırbaş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Haydar Aliyev Vakfı İcra Direktörü Anar Alakbarov da katıldı.

Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı ve IDEA Kamu Birliği Kurucusu ve Başkanı Leyla Aliyeva da standı ziyaret etti.

Etkinlikte Türkiye ve Azerbaycan'daki gençleri bir araya getirecek sıfır atık eğitimleri, okul programları ve gönüllülük faaliyetleri ele alındı.

İki ülke arasındaki çevre, sürdürülebilirlik ve sıfır atık alanlarında yürütülen çalışmalar değerlendirildi.