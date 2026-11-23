Konferansın sonunda kapsamlı bir metin tarafların onayına sunuldu.

Avrupa Birliği ve bazı ülkeler, metinlerde fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik açık ifadelerin bulunmadığını ve emisyon azaltımına ilişkin düzenlemelerin beklentileri karşılamadığını savundu.

Müzakerelerin tıkanması üzerine COP31 Başkanı Murat Kurum devreye girdi. Kurum hem AB yetkilileri hem de Körfez ülkelerini temsilcileri ile görüştü.

İki tarafın da adım atmaması üzerine Kurum, bu kez tarafları aynı masa etrafında buluşturdu.

Suudi Arabistan tarafı fosil yakıtlar meselesinin daha önceki COP’larda yer alan atıfla yer almasını kabul ederek bir adım attı. Ancak AB bu kez de "ticaret maddesi" üzerinden itiraz etti.

COP Başkanlığı tüm tarafları dinleyerek uzlaşı sağlayabilecek üç ayrı metin çıkardı ancak bu kez de AB ülkelerinin tavrı nedeniyle uzlaşı çıkmadı.

Tüm bu yaşananların ardından Kurum, Anadolu Salonu'nda gerçekleştirilen COP31 Genel Kurulu sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2 haftadır uzlaşı olması adına gerekli gayreti başkanlık adına gösterdiklerini söylemişti.

Her ülkenin kendinden bir şey bulabileceği bir kararı ortaya koyduklarını belirten Kurum, "Büyük çoğunlukla uzlaşının olduğu bir metindi. Metin elektrifikasyonda ilerlemeyi sağlıyor. Fosil yakıtlardan çıkış yol haritasına Dubai'deki atfı yine sürdürüyor. Oradaki yol haritasının devamını ortaya koyuyor. Yine yenilenebilir enerjinin arttırılması noktasında okyanuslar, dağlar konusu, Paris Anlaşması'nın 1,5 derece hedefi, karbon yakalama gibi yine bu da Paris Anlaşması'na uyumlu olması kaydıyla birçok hedefi, birçok projeyi ortaya koyduk. Tabii ki taraflar artık sonrasında karar verecek. Tarafların sonuçta kabul etmediği bir kararın çıkma ihtimali yok." diye konuşmuştu.

MÜZAKERELERDE UZLAŞI ÇIKMADI AMA 36 BAŞLIKTA ANLAŞILDI

Antalya ’da fosil yakıtlara kilitlenen müzakerelerde uzlaşı çıkmadı ama 36 başlıkta anlaşma sağlandı.

Uzun yıllardır çözülemeyen Uyum Fonu'nun Kyoto Protokolü'nden Paris Anlaşması'na geçişi konusunda uzlaşı sağlandı.

Küresel uyum hedeflerine ilişkin ilerlemenin ölçülmesini sağlayacak Belém Uyum Göstergeleri'nin uygulanmasına yönelik yol haritası kabul edildi. İklim Finansmanı kapsamında oluşturulan iki yıllık çalışma programının 2027–2028 dönemine ilişkin uygulama esasları üzerinde de uzlaşı sağlandı.