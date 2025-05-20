Çöpe atılan biletleri yeniden satan iki müze çalışanına hapis cezası

Adana Arkeoloji Müzesi ziyaretçilerinin çöp ve geri dönüşüm kutusuna attığı biletleri başka kişilere sattıkları gerekçesiyle yargılanan 2 müze çalışanı, 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırıldı.

Müzenin gişe personeli İ.O. ve güvenlik görevlisi S.S. hakkında, 2022 yılında dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün talebi üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerince inceleme başlatıldı.



"BİLETLERİ ÇÖPE ATIN" DİYE YÖNLENDİRMİŞLER

İncelemede 2 çalışanın, müzeyi gezmek isteyen ziyaretçileri satın aldıkları biletleri çöp ve geri dönüşüm kutusuna atmaları için yönlendirdikleri, daha sonra bu biletleri başka kişilere sattıkları belirlendi.

Müdürlüğün yaptığı suç duyurusunun ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

10 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

Savcılığın hazırladığı ve Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, tutuksuz sanıklar İ.O. ve S.S. hakkında, "kamu kurum ve kuruluşları ile benzeri tüzel kişiliklerin araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan 3'er yıldan 10'ar yıla kadar hapis talep edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesince açılan davanın 17 Nisan'da görülen karar duruşmasında, savunma yapan sanıklar haklarındaki suçlamaları reddetti.



Avukatları ve bazı tanıkları da dinleyen heyet sanıkları, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı.