Çöpler artık evde ayrışacak, belediyeler renkli poşet dağıtacak

Atıklar artık evlerde ayrıştırılacak, çöpler belediyelerin dağıttığı farklı renklerdeki torbalara atılacak.

Bu sayede toplama maliyetleri de, karbon salımı da azalacak.

BELEDİYELERİN DAĞITTIĞI FARKLI RENKLİ TORBALAR KULLANILACAK

Belediyelerin hanelere hangi renk çöp torbası vereceği henüz belli değil. Hanelere mavi, siyah farklı renklerde büyük boy çöp torbaları dağıtılacak. Bunlardan birine evsel atıklar yani geri dönüşüme gitmeyen mutfak ve banyo çöpleri atılacak.

Bakanlık yetkilileri, bu alışkanlığı kazandırana kadar poşetlerin belediyelerce verilebileceğini belirtiyor.

DÜZENLEME HAYATA GEÇTİĞİNDE ATIKLAR FARKLI GÜNLERDE TOPLANACAK

İkili ayrıştırmanın başarılması halinde ise belediyelerin her gün çöp almasına da gerek kalmayacak.

Kağıt, karton, plastik gibi geri dönüşümü mümkün olanlar bir poşete atılacak. Çöp kamyonları bir gün geri dönüştürülebilirleri, bir gün ise evsel atıkları toplayacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) 31. Taraflar Konferansı (COP31) yeni yılda Türkiye’nin ev sahipliğinde düzenlenecek.

Konferansın dönem başkanlığını da üstlenen Türkiye, "Sıfır Atık’ programını bir üst aşamaya çıkaracak.

2053 Net Sıfır Emisyon hedefine ulaşılabilmesi için COP31’in dönem başkanı olarak Türkiye, çöplerin evde ayrışmasını sağlayan bu projesi ile yeni bir adıma hazırlanıyor.