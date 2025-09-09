"Çöpleri aşağı atmayın" dedi, dayak yedi
Adana'da belediye temizlik işçisi "Çöpleri apartmandan aşağı atmayın." diye uyardığı şahıslar tarafından dövüldü. Olayı gerçekleştirip kaçan baba oğul yakalandı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Barış Mahallesi'nde iddiaya göre, baba Y.Ö., apartmandan aşağıya çöp attı.
Durumu gören temizlik işçisi U.A., "Neden apartmandan atıyorsun. İnip çöpe atar mısın?" diye uyardı.
BABA VE OĞUL SALDIRDI
Uyarının arından baba Y.Ö. ve oğlu S.Ö. apartmandan aşağı inip U.A.'ya saldırdı.
Dayak yiyen U.A. yere yığılırken şüpheliler kaçtı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri yaralanan işçiyi hastaneye kaldırdı.
İşçi tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri şüpheli baba ve oğlunu yakalayarak gözaltına aldı.
İki şüpheli adli işlemleri için polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
