Coppola imzalı The Conversation dizi oluyor

Coppola'nın ilk iki "The Godfather" filmi arasında çektiği "The Conversation"da Gene Hackman rol almıştı.

Kısmen Michelangelo Antonioni'nin 1966 yapımı "Blow Up" filminden esinlenilen, Palme d'Or ödüllü ve En İyi Film adayı olan film, pek çok yönetmene ilham vermişti.