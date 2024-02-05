Coppola imzalı The Conversation dizi oluyor

İtalyan asıllı Amerikalı yönetmen Francis Ford Coppola'nın 1974 tarihli ikonik "The Conversation"ın dizi uyarlaması üstünde çalışıyor.
Indiewire; dizinin başrolünün kadın olacağını ve MRC'nin yapımcılığında devam eden bir yapım olacağını duyurdu. Diziyi J.C. Chandor'un yazıp yöneteceği iddia edildi.
Coppola'nın ilk iki "The Godfather" filmi arasında çektiği "The Conversation"da Gene Hackman rol almıştı.
Kısmen Michelangelo Antonioni'nin 1966 yapımı "Blow Up" filminden esinlenilen, Palme d'Or ödüllü ve En İyi Film adayı olan film, pek çok yönetmene ilham vermişti.
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