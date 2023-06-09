Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'nde meydana gelen olayda Ayşe Altıntaş, çöpte bulduğu 3 bin 200 doları sahibine teslim etti.



Altıntaş çöp atmaya gidince çöp kutusunun yanına atılmış giysiler arasında bir cüzdan fark etti. Cüzdanı kontrol ettiğinde içinde 32 adet 100'lük banknotlar halinde 3 bin 200 ABD doları olduğunu gören Altıntaş, söz konusu cüzdanı ve içinde bulunan paraları İlyasköy Mesut Yılmaz Polis Merkezi'ne teslim etti.



Polis merkezi ekipleri de giysiler arasında yanlışlıkla çöpe atıldığı değerlendirilen paranın bulunduğu cüzdanın içinde bir döviz bürosuna ait fiş olduğunu fark etti.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Polis, döviz bürosunun güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak paranın sahibini bulmak için çalışma başlattı.



Dövizi alan kişinin güvenlik kamerası görüntüsü Samsun Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde incelemeye alındı. Polis, yüz tanıma sistemini kullanarak paranın sahibinin Ayhan Pars olduğunu tespit etti.

